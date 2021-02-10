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Кадыров отменил обязательное ношение масок в Чечне

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Фото: Елена Афонина / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров отменил обязательный масочный режим в общественных местах республики. Об этом он написал в своем Telegram.

В публикации Кадыров отметил, что хоть мера отменена, жителям настоятельно рекомендуется продолжать носить маски, чтобы обезопасить граждан из группы риска. «Также маску рекомендуется носить несколько дней после вакцины привитым от коронавируса», — уточнил он.

По его словам, региональные власти пришли к такому решению после тщательного изучения эпидемиологической ситуации, которая «складывается благоприятным образом».

Власти Чечни также сняли ограничения на передвижение через границы республики. «Это важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — добавил Кадыров.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил, что 12 февраля соблюдение масочного режима будет носить рекомендательный характер в регионе. С 10 февраля в Удмуртии сняты ограничения на работу общепита, театров и кинотеатров. Разрешено посещать спортивные мероприятия лицам моложе 65 лет.

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