Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал масочный режим в России затянувшимся болотом, которое нужно раскачивать. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, всем регионам, как и Удмуртии, нужно перевести в рекомендацию требование носить маски и «давать людям работать». Он указал, что самое главное — стимулировать вакцинацию в стране.

9 февраля Удмуртия стала первым регионом России, в котором отменили обязательное ношение масок. С пятницы, 12 февраля, ношение масок будет носить рекомендательный характер. Как указал глава региона Александр Бречалов, многие жители уже переболели коронавирусом, но тем, кто еще не столкнулся с инфекцией, стоит носить маски в общественных местах.

С 10 февраля в Удмуртии снимут ограничения на работу заведений общепита, кинотеатров и театров. Спортивные мероприятия разрешат посещать всем жителям, кроме россиян старше 65 лет, залы при этом должны быть заполнены не более чем наполовину.