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Вирусологи спрогнозировали срок отказа от масок в России

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Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Масочный режим могут отменить в России в конце весны. Такой прогноз сделали опрошенные РБК ученые.

Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева напомнила что для этого решения необходимо соблюдение ряда факторов, в числе которых — наличие коллективного иммунитета и вакцинация. «Количество заболевших должно резко снизиться. Если рассматривать прошлый год — в конце весны как раз пошла на спад заболеваемость, летом было относительно спокойно, поэтому может быть к концу весны от масок действительно получится отказаться», — отметила она.

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в свою очередь предположил, что отказаться от масок удастся еще раньше. «Я думаю, что в апреле, может быть, в мае будет отмена масочно-перчаточного режима за отсутствием необходимости», — сказал он.

По словам вирусолога, профессора МГУ, доктора биологических наук Алексея Аграновского, при сохранении нынешней динамики снижения заболеваемости COVID-19 летом могут быть отменены все ограничительные меры.

В январе глава Роспотребнадзора Анна Попова спрогнозировала отказ от масок в 2021 году. По ее словам, иммунитет к коронавирусу есть в среднем у 20-25 процентов россиян. В свою очередь министр здравоохранения России Михаил Мурашко утверждал, что продолжать носить маски необходимо до момента формирования популяционного иммунитета к COVID-19.

Всеобщий масочный режим начал действовать в России с октября 2020 года. Маску обязательно надевать при входе в лифт, общественный транспорт, такси, а также при нахождении на парковке, в местах массового пребывания людей, где одновременно находятся более 50 человек.

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