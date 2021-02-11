России предрекли глобальный успех из-за вакцины «Спутник V»

Вакцина от коронавируса «Спутник V» может принести России глобальный успех. Такое мнение высказал журналист The Washington Post Ишан Тарур.

Он указал, что Запад недооценивал российскую разработку, предпочитая насмехаться над ней. Однако доказанные преимущества «Спутника V» позволят укрепить положение Москвы на международной арене.

После публикации в научном медицинском журнале Lancet, в которой говорится о безопасности и эффективности препарата, интерес государств к российской вакцине вырос. Среди них оказались страны Евросоюза, где иммунизация населения запаздывает из-за нехватки вакцин. Для них «Спутник V», демонстрирующий практически одинаковую эффективность с вакциной Pfizer, но стоящий в разы дешевле и не требующий особых условий хранения, может оказаться интересным предложением.

«Надо признать: президент Владимир Путин в последние годы реализует масштабную национальную стратегию в области научных исследований, вкладывая инвестиции в университеты и научные лаборатории. И разработка российской вакцины может быть подтверждением правильности такого курса», — резюмировал Тарур.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже 12 стран. В России прививочная кампания стартовала с 5 декабря 2020 года.