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Россия ввела в гражданский оборот семь миллионов доз «Спутника V»

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия ввела в гражданский оборот почти семь миллионов доз вакцины против коронавируса «Спутник V», заявил заместитель директора Центра имени Н.Ф. Гамалеи по научной работе Денис Логунов. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 февраля.

«До конца месяца будет введено еще около миллиона доз. В следующем месяце планируемая мощность производства на всех четырех площадках около 10 миллионов доз вакцин», — рассказал Логунов.

Также он рассказал, что прививку вакциной «Спутник V» сделали уже около 2,2 миллиона россиян. При этом обе дозы вакцины получили порядка 1,7 миллиона человек, уточнил он.

Логунов предположил, что при удачном стечении обстоятельств основную вакцинацию населения удастся провести до середины лета. Пессимистичный сценарий предполагает выход на аналогичный охват населения к началу осени, добавил он.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной против COVID-19 на основе аденовируса человека. Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже 12 стран. В России прививочная кампания стартовала с 5 декабря 2020 года.

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