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Число заразившихся коронавирусом россиян превысило четыре миллиона

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Фото: Пелагия Тихонова / «Коммерсантъ»

Число заразившихся коронавирусом россиян превысило четыре миллиона: за последние сутки COVID-19 подтвердился у 14 494 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции в своем Telegram-канале в среду, 10 февраля.

4 012 710
случаев заражения коронавирусом
выявлено в России с начала пандемии по состоянию на 10 февраля

Больше всего случаев за день — 1441 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости также стали Санкт-Петербург (1169 случаев) и Московская и Нижегородская области (650 и 456 случаев соответственно). Наименьшие темпы суточного прироста зафиксированы в Ненецком и Чукотском автономных округах (один и два случаев соответственно).

С начала пандемии в стране выздоровели 3 516 461 зараженных. Умерли 78 134 человек, в том числе 536 — за последние 24 часа.

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