Биолог рассказала о смертельной для коронавируса погоде

Морозная и солнечная погода зимой и жаркая и солнечная летом способствуют снижению скорости распространения коронавируса. Об этом рассказала доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мэйсона (США), главный научный сотрудник медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова, передает РИА Новости.

Комментируя исследование зарубежных ученых, опубликованное в журнале Physics of Fluids, Баранова предположила, что в городах с циклической сменой погоды всегда будет два пика вируса в году. Вместе с тем она отметила, что авторы исследования не проверили низкие температуры. «Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас "мороз и солнце; день чудесный", то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить», — отметила Баранова.

Кроме того, она рассказала о погоде, при которой вирус, наоборот, распространяется быстрее. «Это переходы через ноль, слякоть, а более четкая погода с выраженной солнечной инсоляцией помогает нам справляться с вирусом», — отметила Баранова. По ее словам, ученые выяснили, что на жизнеспособность вируса влияют три фактора — температура, влажность и ветер.

«Сильный ветер высушивает капли и "выдувает" вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2-3 метра и увеличивает количество зараженных», — пояснила Баранова.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная предупредила, что в конце зимы или начале весны могут наблюдаться небольшие подъемы заболеваемости коронавирусом из-за того, что в это время года создается наиболее благоприятная погода для циркуляции большинства ОРВИ.