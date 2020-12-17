Определен новый фактор высокого риска заражения коронавирусом

Ученые Американского института физики определили, что воздушные потоки в узких коридорах способствуют распространению коронавируса от чихающего или кашляющего человека. Если люди в коридоре идут быстро, то воздушные потоки могут переносить капли с вирусом на достаточно большое расстояние. О новом факторе заражения SARS-CoV-2 сообщается в статье, опубликованной в журнале Physics of Fluids.

Результаты моделирования показали, что инфицированный человек в коридоре оставляет позади себя «след» из капель примерно на уровне талии. Кроме того, за спиной больного может образоваться более плотный «пузырь» из взвешенных в воздухе вирусов. Хотя для взрослых высоких людей риск заразиться остается довольно низким, дети с большой вероятностью могут подхватить патоген.

В тех случаях, когда инфицированный оставляет на некотором удалении позади себя такое циркулирующее облако, в течение пяти секунд концентрация капель с вирусом остается довольно высокой. Таким образом, в узких коридорах правила по соблюдению социальной дистанции необходимо пересмотреть, заключают ученые.