Врач предупредил о провоцирующем COVID-19 зимой факторе

Зимний холод может стать фактором, который провоцирует заболевания, в том числе COVID-19. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Защитные и адаптационные резервы организма при любом похолодании ослабевают, если в обычной ситуации человек мог, например, избежать заражения при контакте с больным, то похолодание увеличивает такой риск», — сказал медик.

При этом морозы сами по себе не повлияют на степень тяжести заболевания, добавил Мохамед Али.

«Холодная погода не влияет на процесс течения заболевания коронавирусом после того, как болезнь подтверждена, так как человек после постановки диагноза обычно находится в помещении: дома или в больнице», — пояснил специалист.

Ранее Мохамед Али назвал два симптома, которые могут указывать на наступление тяжелой формы коронавируса при подтвержденном диагнозе. По его словам, первый признак — повышенная температура тела, второй — одышка. Все остальные признаки определяются либо с помощью анализов лабораторно, либо при помощи медицинских инструментов.