Во Франции заявили о геополитической победе России благодаря вакцине от коронавируса. Об этом французский политолог Паскаль Бонифас рассказал изданию Ouest-France, передает РИА Новости.

По его словам, необходимость создания вакцины и проблемы с ее распределением из-за пандемии привели к появлению «вакцинной дипломатии». Эксперт отметил, что западные страны показали себя в данной гонке не лучшим образом, а Россия одерживает победу в геополитической битве. Он подчеркнул, что российская вакцина успешно справляется со своей задачей.

Ранее сообщалось, что российский препарат «Спутник V» вошел в тройку популярных мировых вакцин от коронавируса на основе числа полученных одобрений государственными регуляторами. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) отмечают, что отечественная вакцина одобрена уже 26 государствами в Европе, Азии, Африке, Северной и Латинской Америках и на Ближнем Востоке.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.