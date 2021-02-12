Каталония попросила включить «Спутник V» в список вакцин ЕС

Испанское автономное сообщество Каталония попросило включить российскую вакцину «Спутник V» в список прививок, применяемых в странах Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на женералитет (высший орган самоуправления региона).

Там уточнили, что просят как можно быстрее ввести на рынок все прививки, включая «Спутник V», чтобы ускорить темпы вакцинации.

Сейчас в Испании используется три вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Речь идет о препаратах Pfizer, Moderna и AstraZeneca. К сегодняшнему дню прививки уже сделали 2,9 миллиона граждан страны, включая миллион человек, которые получили две дозы вакцины.

Ранее сообщалось, что в еще одной стране одобрили поставки российской вакцины. Речь идет о Черногории. В настоящее время массовая вакцинация в стране не производится из-за отсутствия препарата для иммунизации.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).