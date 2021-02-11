Еще одна страна разрешила поставки «Спутника V»

Поставки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» разрешили еще в одной стране. Разрешение на импорт препарата выдал Институт лекарств и медицинских средств Черногории. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что разрешение выдано в соответствии с решением правительства Черногории. В настоящее время массовая вакцинация в стране не производится из-за отсутствия препарата для иммунизации.

Ранее журналист The Washington Post Ишан Тарур предрек глобальный успех российской вакцине от коронавируса «Спутник V». Он указал, что Запад недооценивал российскую разработку, однако доказанные преимущества препарата после публикации в научном медицинском журнале Lancet подогрели интерес многих государств к российской вакцине. Среди них и страны Евросоюза, где иммунизация населения запаздывает из-за нехватки вакцин.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Применение «Спутника V» на своей территории одобрили уже 12 стран. В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.