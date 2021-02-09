Испытания «Спутника V» и вакцины AstraZeneca пройдут в Азербайджане

Исследования совместной вакцины центра имени Гамалеи и компании AstraZeneca пройдут в Азербайджане. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 9 февраля.

Разрешение на проведение исследования было выдано Министерством здравоохранения Азербайджана. Ожидается, что клинические испытания начнутся до конца февраля 2021 года. «Исследовательская программа продлится шесть месяцев на территории нескольких стран, в каждом из исследований программы планируется привлечь по 100 добровольцев», — говорится в пресс-релизе.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о готовности работать и с другими производителями вакцин от коронавируса. Он отметил, что совместные исследования российских и британских ученых стали «первым и очень важным примером» такого сотрудничества.

21 декабря 2020 года глава центра Гамалеи объявил о совместных клинических испытаниях «Спутника V» и вакцины от коронавируса AstraZeneca. Он назвал очень похожими две технологические платформы, на которых созданы препараты. По его словам, комбинация препаратов «Спутник V» и AstraZeneca создаст более продолжительную защиту от коронавируса.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина в настоящее время уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Пакистане, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.