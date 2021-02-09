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Российскую вакцину одобрили в Пакистане

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Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистан одобрил применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) во вторник, 9 февраля.

Южноазиатское государство стало 22-ой страной в мире, одобрившей российскую вакцину. Препарат был зарегистрирован в рамках ускоренной процедуры.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отметил, что Пакистан является одной из стран с самым большим населением в мире, поэтому регистрация российского препарата станет важным шагом для защиты здоровья граждан страны.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Помимо Пакистана, вакцина в настоящее время уже зарегистрирована в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Сербии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея, Тунисе, Армении, Мексике, Никарагуа, Республике Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины), Ливане и Мьянме.

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