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В РФПИ анонсировали регистрацию «Спутника V» в 25 странах

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Фото: Federico Gambarini / Global Look Press

Руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев анонсировал регистрацию «Спутника V» в 25 странах. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 7 февраля.

«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — заявил Дмитриев.

Вакцина была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ.

Препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Вакцина в настоящее уже зарегистрирована в России, Беларуси, Аргентине, Мексике, Боливии, Сербии, Алжире, Армении, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркменистане, Венгрии, ОАЭ, Иране, Республике Гвинея и Тунисе.

В пятницу, 5 февраля, сообщалось о том, что российский препарат «Спутник V» одобрили в Минздраве Ливана. Вакцинация будет осуществляться под наблюдением Национального комитета здравоохранения страны.

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