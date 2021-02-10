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В ЕС рассказали о провалах в массовой вакцинации

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен рассказала о провалах в массовой вакцинации жителей объединения. Ее цитирует Deutsche Welle.

«Мы слишком поздно получили разрешение [на вакцинацию]. И, наверное, мы были чересчур уверены в том, что препараты придут вовремя. Теперь нам надо спросить себя, почему так случилось, и понять, какой урок можем извлечь из этой ситуации», — заявила фон дер Ляйен.

По ее словам, несмотря на допущенные ошибки, в ЕС уже вакцинировано 17 миллионов человек. Глава ЕК подчеркнула, что сделает все, чтобы к концу лета 2021-го 70 процентов населения получили препарат.

ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.

Вакцинация в Евросоюзе стартовала 27 декабря. Первой одобренной вакциной стал препарат компании Pfizer/BioNTech, после к ней присоединились Moderna и AstraZeneca. В конце января Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V».

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