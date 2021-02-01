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Ситуацию с вакцинами от коронавируса в Евросоюзе сравнили с хаосом

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Владимир Чижов
Владимир Чижов
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Постпред России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов сравнил ситуацию с вакцинацией против коронавируса в Европе с хаосом. Его цитирует РИА Новости.

Он добавил, что получение вакцин странами объединения задерживается. «Я бы назвал это ситуацией весьма эмоциональной, с легкими элементами хаоса», — пояснил Чижов.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем в поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.

Вакцинация в Евросоюзе стартовала 27 декабря. Первой одобренной вакциной стал препарат компании Pfizer/BioNTech, после к ней присоединились Moderna и AstraZeneca. В конце января Россия подала заявку на регистрацию «Спутник V».

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