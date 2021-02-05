В Евросоюзе рассказали о сложностях с производством вакцин от коронавируса

В Европейском союзе (ЕС) рассказали о сложностях с производством вакцины от коронавируса. Об этом глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью Suddeutsche Zeitung.

По ее словам, в Евросоюзе изначально недооценили возможные проблемы с производством вакцин. Урсула фон дер Ляйен отметила, что в ЕС должны были понимать, что с новыми процессами изготовления медицинских препаратов будут «американские горки», прежде чем схема стабилизируется. Глава ЕК добавила, что в ближайшем будущем производители вакцин могут начать сообщать о нехватке мощностей. Она подчеркнула, что следует быть постоянно готовыми к тому, что образуется нехватка материалов для создания препаратов.

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса в Италии оказалась под угрозой: в стране серьезные проблемы с поставками препаратов. По словам комиссара по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури, количество поставленных вакцин в стране на 60 процентов меньше, чем было запланировано ранее.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем с поставками вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.