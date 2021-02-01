Мир
 
Последние новости
Скупавшие акции пользователи Reddit переключились на драгоценные металлы
В Крыму ответили на возмущение из-за подачи воды туристам
Василия Ланового похоронили на Новодевичьем кладбище
Илон Маск чипировал обезьяну
Володин допустил введение наказания за призывы к санкциям против россиян
В Госдуме оценили идею Киева о референдуме по Крыму
Российская стюардесса описала идеального пассажира самолета
Российские академики предложили вернуть госплан и использовать средства граждан
Киселев объяснил появление фильма о дворце в Геленджике на «России 1»
ВМС Украины провели первые в новом году морские учения с американцами
Новости партнеров
Прослушать новость

Вакцинация от коронавируса в Италии оказалась под угрозой

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Yara Nardi / Reuters

Вакцинация от коронавируса в Италии оказалась под угрозой: в стране серьезные проблемы с поставками препаратов. Об этом заявил комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури, пишет Cosenza Channel.

По его словам, количество поставленных вакцин в стране на 60 процентов меньше, чем было запланировано ранее. «Мы начали план по вакцинации по схеме, которая предусматривала поставку в Италию 28,6 миллиона доз вакцины. Сейчас же мы работаем по схеме, согласно которой будут поставлены 11,2 миллиона доз», — пояснил Аркури.

РИА Новости напоминает, что в последние недели января американская компания Pfizer сократила поставки вакцины в Италию сначала на 29 процентов, а потом — на 20. У страны также возникли проблемы с вакциной компании AstraZeneca: ее не рекомендуют ставить людям старше 55 лет.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем с поставками вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Domenico Arcuri: Con assembramenti curva dei contagi risale
Ситуацию с вакцинами от коронавируса в Евросоюзе сравнили с хаосом
Стало известно о срыве поставок вакцины AstraZeneca в Европу
Pfizer сократит поставки вакцины от коронавируса в Европу