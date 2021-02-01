Вакцинация от коронавируса в Италии оказалась под угрозой: в стране серьезные проблемы с поставками препаратов. Об этом заявил комиссар по чрезвычайной ситуации с COVID-19 Доменико Аркури, пишет Cosenza Channel.

По его словам, количество поставленных вакцин в стране на 60 процентов меньше, чем было запланировано ранее. «Мы начали план по вакцинации по схеме, которая предусматривала поставку в Италию 28,6 миллиона доз вакцины. Сейчас же мы работаем по схеме, согласно которой будут поставлены 11,2 миллиона доз», — пояснил Аркури.

РИА Новости напоминает, что в последние недели января американская компания Pfizer сократила поставки вакцины в Италию сначала на 29 процентов, а потом — на 20. У страны также возникли проблемы с вакциной компании AstraZeneca: ее не рекомендуют ставить людям старше 55 лет.

В последние недели ЕС столкнулся с рядом проблем с поставками вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок является пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.

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