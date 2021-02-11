Постпред России при ЕС рассказал о «прозрении» Запада в отношении «Спутника V»

Постпред России при ЕС Владимир Чижов рассказал о «прозрении» Запада в отношении российской вакцины «Спутник V». Его цитирует РИА Новости.

«Мы с интересом наблюдали за тем, как в Евросоюзе менялось отношение к российскому препарату, который в течение нескольких месяцев, то есть практически с момента его появления, воспринимался с нескрываемым подозрением, если не сказать враждебностью», — отметил он. Чижов добавил, что теперь это сменилось разговорами о том, что «Спутник V» — крупнейшее научное достижение России.

По мнению дипломата, страны ЕС осознали, что западные вакцины не гарантируют успеха. Он напомнил, что Еврокомиссия «заплатила авансом» более 2,7 миллиарда евро за вакцины, которые еще даже не были поставлены в полном объеме. Чижов подчеркнул, что в условиях пандемии следует налаживать международное сотрудничество, а не соперничать.

ЕС уже столкнулся с проблемами при поставках вакцин от коронавируса. Так, 15 января фармацевтическая компания Pfizer заявила о решении сократить поставки препарата в европейские страны, пока модернизирует производство. Затем 23 января газета Bild сообщила, что компания AstraZeneca не сможет поставить ожидаемое количество доз своей вакцины в страны Европы. Одной из причин срыва поставок послужил пожар на строящемся заводе по производству вакцин в индийском городе Пуна.

Вакцинация в Евросоюзе стартовала 27 декабря 2020 года. Первой одобренной вакциной стал препарат компании Pfizer/BioNTech, после к ней присоединились Moderna и AstraZeneca. В конце января Россия подала заявку на регистрацию «Спутника V».

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