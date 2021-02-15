Российская вакцина удивила Европу

Высокая эффективность российской вакцины против коронавируса «Спутник V» удивила Европу так же, как запуск ее космического тезки в 1957 году. Об этом австрийская газета Wiener Zeitung сообщила еще 12 февраля, но российские СМИ обратили внимание на заметку только сейчас.

Автор статьи отметил, что страна-преемница «Верхней Вольты с ракетами», как некогда пренебрежительно назвал СССР экс-канцлер Германии Гельмут Шмидт, преподносит все больше сюрпризов, разрушая представление о себе как об отсталой стране. «И речь не только в области вооружений, где президент Путин постоянно представляет новое высокотехнологичное оружие, такое как сверхзвуковые ракеты. Но также и в других областях, таких как медицина», — отмечает газета.

По словам колумниста, изначально страны Европы были настроены скептично к российскому препарату. «Тот факт, что Запад вынужден был признать, что российская вакцина высокоэффективна и в то же время хорошо переносится, является для Путина более чем желанным успехом», — пишет издание.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.