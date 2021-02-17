В МИД допустили регистрацию российских вакцин в США

Россия не исключает, что подаст заявку на регистрацию своих вакцин против коронавируса в Соединенных Штатах. Об этом сообщил замглавы МИД России Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

Рябков поприветствовал готовность Вашингтона наладить сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19, в том числе по вакцинам. «Если при нынешней администрации здесь не произойдет никаких изменений к худшему, то за нами дело совершенно не станет», — отметил он. Дипломат подчеркнул, что пандемия коронавируса является общей проблемой, поэтому совместные усилия пойдут на пользу всем.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что его американский коллега Энтони Блинкен поздравил Москву с успехом вакцины против коронавируса «Спутник V». Глава российского внешнеполитического ведомства рассказал, что стороны условились продвигать сотрудничество между своими учеными и изучить возможности для взаимодействия в этой области.

Российский препарат «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной на основе аденовируса человека. В настоящее время разработка российских ученых входит в десятку лучших вакцин-кандидатов в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В России прививочная кампания стартовала 5 декабря 2020 года.