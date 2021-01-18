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Лавров поделился планами на вакцинацию от коронавируса

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Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что обсудит возможную вакцинацию от коронавируса с врачами. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Министр отметил, что ранее перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме и выработал антитела к вирусу. «Сейчас я услышал, что специалисты советуют даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку. Я услышал об этом вчера. Буду советоваться с врачами», — заявил Лавров

В России с понедельника, 18 января, началась массовая вакцинация населения России от коронавирусной инфекции. 15 января глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что за год от коронавируса можно привить 60 процентов населения России. По ее словам, массовая вакцинация должна быть организована таким образом, чтобы к началу нового эпидемического сезона осенью 2021 года у россиян уже был сформирован иммунитет к коронавирусу.

В России зарегистрированы две вакцины: «Спутник V» и «ЭпиВакКорона».

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