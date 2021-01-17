Мир
 
Последние новости
Раскрыто будущее самолетов после выхода России из Договора по открытому небу
Мощное землетрясение в Индонезии погубило более полусотни жителей
Посетителей Бухенвальда раскритиковали за катание на санях по братским могилам
Машинист московского метро назвал тип самых раздражающих пассажиров 
В США допустили иностранное вмешательство при штурме Капитолия
Родственники пять лет продержали в клетке филиппинку с депрессией
Сотрудники компании-разработчика раскрыли причину провала игры Cyberpunk 2077
Москвичам рассказали о сильных крещенских морозах 
Вирусолог оценил необходимость делать тест на британский штамм коронавируса
Новости партнеров
Прослушать новость

В Европе заявили о способности «Спутника V» подавить пандемию COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Anton Vaganov / Reuters

Россия создала вакцину от коронавируса «Спутник V», продемонстрировав способность самостоятельно разрабатывать лекарство, которое может подавить пандемию COVID-19. Такое мнение выразил журналист Федерико Куско в испанском издании французской газеты Le Monde diplomatique.

Автор статьи подчеркивает, что на Западе скептически и безразлично отреагировали на появление препарата. «Движимое языковыми, культурными и политическими различиями, это невежество с подозрением встречает российские инициативы», — отметил Куско.

По мнению журналиста, создание вакцины — результат целой исторической цепочки научных разработок в России. Он заявил, что западные «рассказчики» годами отрицали российские достижения и теперь удивлены объявлением о создании лекарства.

Кроме того, подчеркнул Куско, в отличие от США и Европы, где фармацевтические лаборатории «навязывают свои лекарства по астрономическим ценам», Россия за деньгами не гонится.

Журналист заключил, что «Спутник V» сейчас распространяется по всему миру и, вероятно, спустя 50 лет никто не вспомнит западных подозрений в отношении российской вакцины.

Ранее в январе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пообещала помочь сертифицировать «Спутник V». Как заявил старший специалист отдела иммунизации Европейского бюро организации Олег Бенеш, сейчас сертификация на стадии согласования ВОЗ, однако организация готова помочь и ускорить процесс.

«Спутник V» был разработан российским НИЦЭМ имени Гамалеи и стал первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса. Позднее российский Минздрав зарегистрировал еще один препарат — «ЭпиВакКорона», разработанный центром Роспотребнадзора «Вектор».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
La olvidada ciencia rusa
ВОЗ пообещала помочь сертифицировать «Спутник V»
Журналист The New York Times привился российской вакциной «Спутник V»
В ВОЗ направлены документы по второй российской вакцине от COVID-19