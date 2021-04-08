Пушков прокомментировал желание США наладить отношения с Россией

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление руководителя пресс-службы Госдепартамента США Неда Прайса о том, что Вашингтон хочет наладить отношения с Москвой. Своим мнением сенатор поделился в Telegram-канале.

По словам Пушкова, таким образом США хотят добиться согласия на инициативу президента Джо Байдена относительно переговоров по климату. «Здесь важно понять: эта инициатива задумана как заявка Байдена на подтверждение мирового лидерства США. Байден предлагает — и он приглашает. Если и Пекин, и Москва согласятся, несмотря на выпады в их адрес, в том числе личные, то это подтвердит лидерство нового президента США», — написал член Совфеда.

Он отметил, что это лишь тактический шаг Вашингтона, и уже после переговоров Госдеп вернется к политике санкций против России. С другой стороны, подобные шаги, по мнению Пушкова, означают невозможность продвижения по теме климата без участия Москвы и Пекина.

7 апреля Нед Прайс заявил о заинтересованности США в налаживании предсказуемых и стабильных отношений с Россией, несмотря на «глубокие разногласия». При этом он добавил, что Вашингтон продолжит призывать Москву к ответу за деструктивные, по мнению США, действия.

Слова пресс-секретаря Госдепа, в свою очередь, были реакцией на заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что сроки возвращения в Вашингтон российского посла Анатолия Антонова зависят от готовности Вашингтона пойти хоть на какую-то нормализацию отношений с Москвой.