Патрушев оценил отношения России с США

Несмотря на широкие перспективы для сотрудничества, отношения России и США достигли самой низкой отметки с момента окончания холодной войны, заявил в беседе с журналистами «Коммерсанта» секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

Оценивая скандальное интервью президента США Джозефа Байдена, он провел параллель с Фултонской речью Уинстона Черчилля, положившей начало холодной войне.

«Политическая ситуация сегодня действительно неблагоприятная, отношения двух стран на самом низком уровне с окончания холодной войны», — заметил он, добавив, что в прошлом государства демонстрировали способность налаживать взаимодействие вопреки разногласиям.

По словам Патрушева, Москва надеется, что возобновление сотрудничества будет налажено, и страны начнут обсуждать проблемы, которые требуют участия обеих сторон — в первую очередь речь идет о сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями. В этом отношении, подчеркнул секретарь Совбеза, уже есть позитивный пример, а именно — принятие сторонами решения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

«Подобное достижение дает определенную надежду на установление нормального взаимодействия, несмотря на то, что проблематика сама по себе очень сложная и наши интересы далеко не всегда совпадают», — добавил собеседник издания, заметив, что для Вашингтона решение о продлении ДСНВ было непростым.

Говоря о сферах, в которых страны могли бы сотрудничать, он назвал борьбу с международным терроризмом и экстремизмом, организованной преступностью и другими угрозами, а также отметил перспективность взаимодействия по региональным темам, среди которых ближневосточное урегулирование, Сирия, проблема ядерного разоружения Корейского полуострова. Кроме того, Патрушев упомянул и гуманитарные проблемы.

Ранее Патрушев заявил, что у Москвы есть основания полагать, что США разрабатывают биооружие в лабораториях, находящихся у границ России. «Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ», — заметил он, отвечая на вопрос о возможности искусственного происхождения коронавируса.