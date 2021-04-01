Российский посол заявил о глубочайшем кризисе в отношениях с США

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам, заявил, что отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, российская сторона уже на протяжении нескольких лет предпринимает усилия «для выправления уровня двусторонних связей, для налаживания равноправного взаимоуважительного прагматичного диалога», однако это не привело к изменению двусторонних отношений, поскольку Вашингтон «последовательно разрушает всю архитектуру» отношений между двумя странами.

Посол отметил, что «разгребать завалы, образовавшиеся за последние годы, будет очень-очень непросто». При этом Антонов считает, что у Вашингтона совсем нет желания это делать.

Ранее Анатолий Антонов заявил о нехватке времени для ссор с США. В частности, дипломат отметил важность сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией, напомнив, что Москва уже неоднократно подчеркивала свою готовность к совместной работе в этой сфере.

Российский посол прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью американского президента Джо Байдена 21 марта. В МИД рассказали, что Антонова вызвали для обсуждения отношений между Россией и Штатами. В ведомстве отметили, что сроки консультаций с Антоновым «займут столько, сколько нужно». Дипломат уже провел встречи в МИД и Госдуме.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента. Путин ответил на это фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.