Антонов оценил заинтересованность России в отношениях с США

Посол России в США Анатолий Антонов, покинувший Вашингтон и вылетевший в Москву, оценил заинтересованность страны в развитии двусторонних отношений. Его слова из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди перед вылетом передает РИА Новости.

Так, российская сторона неоднократно подчеркивала, что заинтересована в развитии российско-американских отношений в той же степени, что и американские коллеги. «Надо сейчас просто определиться», — пояснил дипломат.

Он добавил, что в настоящее время сложно оценить, сколько времени потребуется для консультаций в МИД в Москве. Однако у Антонова уже запланированы несколько встреч в различных ведомствах.

Ранее российский посол заявил, что в столице дипломатов ждет большой объем работы. «Необходимо проанализировать то состояние отношений России и США, в котором мы оказались», — пояснил глава дипмиссии.

Вечером 20 марта посол России в США покинул Вашингтон и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву. Ожидается, что он прибудет в столицу утром в воскресенье, 21 марта.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.