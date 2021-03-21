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Покинувший Вашингтон посол России прокомментировал приглашение в Москву

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Продолжение: Антонов оценил заинтересованность России в отношениях с США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал приглашение в Москву после интервью главы Белого дома Джо Байдена. Его слова из нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди перед вылетом передает ТАСС.

Российский посол заявил, что в столице дипломатов ждет большой объем работы. «Необходимо проанализировать то состояние отношений России и США, в котором мы оказались», — пояснил глава дипмиссии. Антонов заверил, что пробудет в Москве столько, сколько понадобится. У него уже запланированы несколько встреч в различных ведомствах.

Он добавил, что больше ему сказать нечего. «Когда я приеду, приезжайте все в Вашингтон. Я для всех обеспечу специальную встречу в посольстве», — заключил Антонов.

Вечером 20 марта посол России в США покинул Вашингтон и отправился в Нью-Йорк, чтобы вылететь оттуда на консультации в Москву. Российский дипломат на служебном автомобиле выехал с территории российского посольства около 13:10 по местному времени (20:10 мск). Ожидается, что он прибудет в столицу в воскресенье, 21 марта (утром по местному времени).

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента.

Предыстория: Посол России в США покинул Вашингтон
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