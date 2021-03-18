Кремль объяснил вызов в Москву посла России в США

Посол России в США Анатолий Антонов приглашен в Москву для ревизии российско-американских отношений. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил вызов российского дипломата, передает ТАСС в четверг, 18 марта.

Комментируя недавнее высказывание президента США Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине, Песков заявил, что такого в истории еще не было. Он назвал очень плохими слова президента США.

17 марта Россия пригласила в Москву посла в США Анатолия Антонова. Планируется, что он вылетит в российскую столицу 20 марта. В МИД РФ заявили, что нужно проанализировать работу команды президента США Джо Байдена.

Ранее американский президент захотел призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.