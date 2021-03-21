Посол России в США прибыл в Москву и заявил о серьезной работе

Посол России в США Анатолий Антонов прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью американского президента Джо Байдена. По прилету дипломат заявил, что впереди его ждет серьезная работа, сообщает РЕН ТВ.

«Предстоит большая работа. Надо разобраться», — сказал он. Дипломат добавил, что только сошел с самолета, а потому трудно что-либо сказать точно. «Я вас всех приглашаю в Вашингтон по окончании, <...> все обсудим», — добавил Антонов после выхода из аэропорта Шереметьево.

Ранее российский посол заявлял, что сложно оценить, сколько времени потребуется для консультаций в МИД в Москве. Он также отмечал, что «необходимо проанализировать то состояние отношений России и США, в котором мы оказались».

Вечером 20 марта посол покинул Вашингтон и отправился в Нью-Йорк. Оттуда он вылетел на консультации в Москву.

17 марта президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского президента. Путин ответил на это фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.