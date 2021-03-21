Американцы посчитали слова Байдена о Путине постыдными и грубыми

Жители США оценили слова президента страны Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине, посчитав высказывания постыдными и грубыми. Об этом говорится в письмах от американцев, полученных посольством России, сообщает РИА Новости.

В частности, 74-летний ветеран американских Военно-воздушных сил США попросил прощения за «грубое, постыдное, непрошенное и необоснованное» высказывание Байдена. Он подчеркнул, что глубоко опечален подобными заявлениями, и попросил не принимать слова президента США за мнение всех американцев. «Я глубоко уважаю господина Путина и надеюсь, что он примет извинения многих граждан США», — заключил автор письма.

Другой гражданин США также попросил извинения «за постыдное неуважение и клевету» от Байдена в адрес Путина. «Пожалуйста, знайте, что многие американцы считают этот инцидент постыдным», — написал он.

Еще один американец адресовал письмо лично российскому послу в США Анатолию Антонову. Он заверил, что у россиян и России в Соединенных Штатах много друзей. «Вы способствовали этому вашей работой с населением, доступностью и посещением многих регионов страны и выступлением перед многими группами населения», — говорится в послании. Автор выразил надежду, что подход российского посольства по-прежнему будет состоять в том, чтобы «держать каналы открытыми и способствовать контактам между людьми на субнациональном уровне».

Ранее посол России Анатолий Антонов рассказал, что американцы направили письма в российское посольство, в которых извинились за «необдуманные заявления» США в адрес России. Он подчеркнул, что такой подход американских граждан говорит о сохранившемся потенциале для «нормализации связей между российским и американским народами».

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил критическое высказывание в адрес российского президента.

На следующий день Владимир Путин предложил Байдену поговорить в прямом эфире. Российский глава государства заявил, что готов обсудить темы пандемии коронавируса и региональных конфликтов. Байден поначалу проигнорировал вопрос журналистов о том, согласен ли он на разговор с президентом России. Однако спустя сутки выразил уверенность в том, что в какой-то момент диалог состоится.