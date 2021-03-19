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Байден пообещал снова поговорить с Путиным

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Фото: Jonathan Ernst / Reuters
Продолжение: Белый дом подтвердил намерение Байдена поговорить с Путиным

Президент США Джо Байден пообещал снова поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он рассказал журналистам президентского пула, пишет РИА Новости.

«Уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — отметил Байден.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Путин в ответ пожелал своему американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он. Он также заявил о готовности провести переговоры с американским лидером до своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные, или после нее.


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