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Эрдоган раскритиковал Байдена за слова о Путине

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Фото: Globallookpress.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал и назвал недопустимыми заявления американского лидера Джо Байдена о его российском коллеге Владимире Путине. Об этом пишет агентство Anadolu.

​​​​​​​«Слова Байдена в адрес Путина не к лицу​​​​​​​ государственному деятелю», — заявил турецкий президент во время беседы с журналистами.

Эрдоган также назвал роскошным ответ Путина Байдену. Лидер Турции считает, что такие слова «не подобает использовать в адрес руководителей государств, подобных Путину».

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.

Путин в ответ пожелал своему американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он. Он также заявил о готовности провести переговоры с американским лидером до своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные, или после нее.

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