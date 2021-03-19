Эрдоган назвал роскошным ответ Путина Байдену

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил ответ российского лидера Владимира Путина на критику со стороны его американского коллеги Джо Байдена, назвав его роскошным. Его слова в пятницу, 19 марта, приводит РИА Новости.

По мнению турецкого лидера, слова Байдена в адрес российского президента были недопустимыми. «Это не то заявление, которое можно принять и проглотить. Такое заявление не подходит руководителю государства. Он [Путин] очень умный и дал роскошный ответ», — отметил турецкий лидер.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил неподобающее высказывание в адрес российского президента.

Путин в ответ пожелал своему американскому коллеге здоровья. «Я бы сказал ему: будьте здоровы! Я желаю ему здоровья! Говорю это без иронии, без шуток», — подчеркнул он. Он также заявил о готовности провести переговоры с американским лидером до своей поездки в тайгу, которая запланирована на выходные, или после нее.