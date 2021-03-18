Раскрыты причины перехода Байдена на личности

Итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани в беседе с «Лентой.ру» раскрыл причины, из-за которых президент США Джо Байден позволил себе переход на личности в отношении российского президента Владимира Путина.

По мнению эксперта, тон Байдена продиктован нервозностью всего американского истеблишмента в целом, который столкнулся с тяжелыми внутренними социальными и экономическими проблемами.

Кроме того, его тон отражает нервозность, сопровождающую кризис идентичности, который переживает США в течение последних нескольких лет в связи с происходящим геополитическим сдвигом от однополярности к многополярному миропорядку Тиберио Грациани политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends

Политолог предположил, что стратегия Байдена заключается в том, чтобы перенаправить энергию и внимание общественности с внутренних проблем на внешнюю угрозу, «настоящего врага», воплощением которого после недавних заявлений Байдена стала Россия.

«Тот факт, что он, если можно так выразиться, персонализировал геополитическое противостояние, говорит о том, что Вашингтон избрал стратегию, направленную на создание раскола внутри российских центров силы», — заметил политолог.

Эксперт считает, что Байден пытается использовать антироссийскую и антикитайскую повестки для налаживания отношений с Европой. Грациани добавил, что если Вашингтон ожидает столь же «нервной» реакции от Москвы, то его ждет разочарование.

17 марта Байден в интервью телеканалу ABC News заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил нелицеприятное высказывание в адрес российского президента.