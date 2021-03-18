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Медведев отреагировал на заявления Байдена фразой «время его не пощадило»

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Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России, бывший президент РФ Дмитрий Медведев отреагировал на последние заявления президента США Джо Байдена, заявив, что время его не пощадило. Об этом сообщает РИА Новости.

Медведев вспомнил о том, как встречался с Байденом на разных мероприятиях и признался, что тот производил впечатление адекватного человека. «Но, судя по всему, время его не пощадило», — отметил он.

17 марта Байден в беседе с журналистами телеканала ABC News заявил, что хочет призвать Россию к ответу за предполагаемое вмешательство в выборы в США. Он рассказал о разговоре с российским лидером Владимиром Путиным и добавил, что тот «заплатит», если окажется виновен.

Позже на слова политика отреагировали в Совете Федерации: в частности, первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак назвал заявление Байдена о Путине триумфом политического маразма.

В свою очередь, российский лидер ответил американскому коллеге фразой «кто как обзывается, тот так и называется», а также пожелал Байдену здоровья. При этом он подчеркнул, что это искреннее пожелание, и в нем нет иронии.

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