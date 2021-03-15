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Путин назначил Медведева еще на одну должность

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин утвердил состав Совета по науке и образованию и назначил бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева еще на одну должность — своего заместителя в Совете. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Председателем Совета является президент Российской Федерации. Заместителем председателя Совета по должности является председатель Совета безопасности РФ», — говорится в документе.

Также в состав Совета вошли помощник главы государства Андрей Фурсенко и первый заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Аверьянов, пишет РИА Новости.

Согласно указу, Совет образован для определения стратегических целей и задач развития научно-технической сферы и образования, приоритетов научного развития России, а также для принятия решений о разработке и реализации правительством инновационных проектов государственного значения и программ, которые требуют отдельного решения президента.

16 января 2020 года Дмитрий Медведев был назначен на пост зампредседателя Совбеза России. Это произошло после того, как правительство во главе с ним было отправлено в отставку. Зампредседателя координирует деятельность членов Совета, организует взаимодействие с органами власти, общественным организациями и иностранными государствами. Он также уполномочен разъяснять решения Совбеза и по поручению президента контролировать исполнение указаний главы государства в сфере национальной безопасности.

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