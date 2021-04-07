Патрушев заподозрил США в разработке биооружия у границ России

У Москвы есть основания полагать, что США разрабатывают биооружие в лабораториях, находящихся у границ России. Об этом заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью «Коммерсанту».

«Я предлагаю вам обратить внимание на тот факт, что в мире как на дрожжах растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем по странному совпадению — в основном у российских и китайских границ», — заявил Патрушев в ответ на вопрос о возможности искусственного происхождения коронавируса.

По его словам, такие лаборатории называют исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями. «Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии», — поделился подозрениями Патрушев и призвал обратить внимание на то, что в прилегающих районах фиксируют вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов.

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Секретарь Совбеза отметил, что Россия в ответ будет работать с партнерами и заключать договоренности о сотрудничестве в сфере биологической безопасности.

В декабре 2020 года бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров заявил, что власти США превратили Украину в полигон по разработке биологического оружия, сумев обойти международное законодательство в этой сфере. Одной из целей Вашингтона, как сообщил Прозоров, было бесплатное получение коллекции штаммов стоимостью около двух миллиардов долларов.

В начале июня того же года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что отстраняет военных биологов из США от работы в одной из лучших научных лабораторий республики. Поводом стало беспокойство Москвы и Пекина из-за вспышек заболеваний, которые совпадали с открытием новых лабораторий.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в марте выпустила доклад по итогам поездки в китайский Ухань с целью выяснить происхождение коронавируса. В отчете говорится, что пандемия — скорее всего, не результат утечки из лаборатории. Точно установить, где и когда появился коронавирус SARS-CoV-2, не удалось.