Власти США превратили Украину в полигон по разработке биологического оружия, сумев обойти международное законодательство в этой сфере. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

Он рассказал, что в 2005 году, после оранжевой революции и прихода к власти Виктора Ющенко, американское руководство начало вмешиваться в вопросы здравоохранения на территории Украины. «Между министерством охраны здоровья Украины и министерством обороны США было подписано соглашение, позволившее Пентагону начать процесс установления контроля над биологическими объектами Украины, коллекциями штаммов особо опасных патогенов и исследованиями над ними», — уточнил Прозоров.

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Уже в 2013 году, по его словам, СБУ доложило тогдашним руководителям страны, что деятельность Агентства США по уменьшению угрозы (DTRA), подведомственного Пентагону, противоречит концепции биологической защиты, принятой на Украине, «поскольку единый депозитарий особо опасных патогенов не используется в развитых странах — их создавали на постсоветском пространстве под давлением США».

Одной из целей Вашингтона, как сообщил Прозоров, было бесплатное получение коллекции штаммов стоимостью около двух миллиардов долларов. Вместе с тем американцы планировали установить контроль над эпидемиологической ситуацией на Украине с помощью единой электронной системы с серверами в США. В СБУ тогда заявляли, что действия Штатов создавали возможность разработки или модернизации новых видов биооружия селективного типа действия.

После событий в Киеве 2014-2015 годов сотрудничество по этому вопросу возобновилось в больших масштабах, сказал Прозоров. В частности, Пентагон развернул проекты UP-3, 5, 6, 8 по изучению особенностей распространения вирусных заболеваний на Украине. Так, американские ученые проводили исследования на образцах биоматериалов четырех тысяч украинских военных.

По мнению бывшего силовика, такие исследования могут быть использованы для создания бактериологического оружия избирательного действия, или этнобиологического оружия. «Например, боевые вирусы будут поражать только восточных славян: украинцев, русских и белорусов», — уточнил он.

Прозоров также считает, что деятельность американских лабораторий на Украине требует внимания ООН и тщательного изучения международным сообществом.

В июле стало известно, что Национальная полиция Украины начала досудебное расследование для проверки информации о наличии в стране биолабораторий, в которых проводятся медико-биологические опыты на гражданах. Речь шла о функционировании военных бактериологических лабораторий США.

При этом СБУ заявляла, что в стране нет подобных учреждений, назвав соответствующие сообщения фейком. В Министерстве здравоохранения сообщили, что Вашингтон предоставлял помощь украинским лабораториям, которые были построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.