Опытами биолабораторий США на украинцах заинтересовалась полиция

Национальная полиция Украины начала досудебное расследование для проверки информации о наличии в стране биолабораторий, в которых проводятся медико-биологические опыты на гражданах. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» Рената Кузьмина, опубликованном на его странице в Facebook.
По словам парламентария, речь идет о функционировании военных бактериологических лабораторий США.
Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет иностранных биолабораторий, и призвала не распространять фейки. Позднее в министерстве здравоохранения сообщили, что США предоставляли помощь украинским лабораториям, которые были построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.
В июне постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва озабочена активностью американских лабораторий «двойного назначения», расположенных на Украине и в Грузии. Под видом борьбы с эпидемией там проводят опасные эксперименты, сказал он.
Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин, который одним из первых обратил внимание на проблему, уверен, что лаборатории занимаются разведкой и «деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».