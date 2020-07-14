Опытами биолабораторий США на украинцах заинтересовалась полиция

Национальная полиция Украины начала досудебное расследование для проверки информации о наличии в стране биолабораторий, в которых проводятся медико-биологические опыты на гражданах. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос депутата Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформы — За жизнь» Рената Кузьмина, опубликованном на его странице в Facebook.

По словам парламентария, речь идет о функционировании военных бактериологических лабораторий США.

Материалы по теме Опасные соседи США открыли у границ России секретные лаборатории. Почему оттуда могут вырваться страшные вирусы?

Ранее Служба безопасности Украины заявила, что в стране нет иностранных биолабораторий, и призвала не распространять фейки. Позднее в министерстве здравоохранения сообщили, что США предоставляли помощь украинским лабораториям, которые были построены и модернизированы в рамках программы предотвращения распространения биологического оружия.

В июне постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва озабочена активностью американских лабораторий «двойного назначения», расположенных на Украине и в Грузии. Под видом борьбы с эпидемией там проводят опасные эксперименты, сказал он.

Депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин, который одним из первых обратил внимание на проблему, уверен, что лаборатории занимаются разведкой и «деятельностью по созданию бактериологического оружия и тестированию на славянах-украинцах некоторых вредоносных вирусов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!