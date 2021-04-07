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МИД назвал условие возвращения российского посла в США

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Замглавы МИД России Сергей Рябков назвал условие возвращения российского посла Анатолия Антонова в США. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, сроки возвращения посла в США зависят от того, какие шаги последуют со стороны Вашингтона на двустороннем треке. «Мы ожидаем, что там смогут все же продемонстрировать стремление хотя бы к относительной нормализации наших отношений и что-то зримое в этом плане, что-то видимое и заметное предпримут», — заявил он.

Российский посол прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью американского президента Джо Байдена 21 марта. В МИД рассказали, что Антонова вызвали для обсуждения отношений между Россией и США. В ведомстве отметили, что сроки консультаций с Антоновым «займут столько, сколько нужно». Дипломат уже провел встречи в МИД и Госдуме.

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