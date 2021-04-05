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Сроки возвращения российского посла в США связали с действиями Вашингтона

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Анатолий Антонов
Анатолий Антонов
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Сроки возвращения российского посла Анатолия Антонова в США зависят от действий Вашингтона, направленных на нормализацию отношений. Об этом стало известно ТАСС от дипломатического источника.

По словам собеседника агентства, о конкретных сроках возвращения говорить пока что рано. «По большому счету, здесь все зависит от американской стороны, которая должна сделать хоть что-то в направлении нормализации отношений», — заявил он.

Решение о возвращении Антонова будет приниматься позже. Кроме того, еще не закончены консультации, которые посол ведет в Москве. «Эта работа в самом разгаре», — заключил источник.

Российский посол прибыл в Москву для консультаций после скандального интервью американского президента Джо Байдена 21 марта. В МИД рассказали, что Антонова вызвали для обсуждения отношений между Россией и Штатами. В ведомстве отметили, что сроки консультаций с Антоновым «займут столько, сколько нужно». Дипломат уже провел встречи в МИД и Госдуме.

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