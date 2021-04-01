Россия увидела дно в отношениях с США

Конфронтация России и США достигла дна. Такой оценкой поделился глава МИД России Сергей Лавров в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

При этом глава российского внешнеполитического ведомства выразил надежду, что в Вашингтоне увидят риски, связанные с нагнетанием напряженности в двусторонних отношениях. «Я все-таки считаю, что благоразумие возобладает», — поделился Лавров.

17 марта президент США Джо Байден заявил, что хочет призвать российское государство к ответу за предполагаемое вмешательство в американские выборы. Он рассказал о разговоре с президентом России Владимиром Путиным и добавил, что тот заплатит, если окажется виновен. В той же беседе Байден допустил резкое высказывание в адрес российского лидера. Путин ответил на это фразой «кто как обзывается, тот так и называется». По его словам, люди всегда видят в другом человеке свои собственные качества.

На фоне кризиса в Москву для консультаций прибыл российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. Выступая на заседании комитета Совфеда по международным делам, дипломат заявил, что отношения России и США находятся в глубочайшем кризисе. По его словам, у Вашингтона нет никакого желания это как-то исправить.