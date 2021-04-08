В МИД России оценили возможный бойкот США Олимпиады в Пекине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила возможный бойкот Олимпиады в Пекине со стороны США. Обсуждения этой темы Вашингтоном она назвала «невероятной пошлостью». Своим мнением дипломат поделилась в Facebook.

Она указала на то, что США в последнее время часто касаются этой темы. «Да кто они такие, чтобы в принципе заикаться о бойкотах Олимпийских игр в мирных государствах?» — возмутилась Захарова.

Дипломат также напомнила о проваленной «концепции бойкота», развернутой США и Европой против Олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Она вспомнила и о скандале вокруг футбольной формы американской сборной во время открытия Олимпиады 2012 в Лондоне. Тогда на одежде спортсменов заметили этикетки «Сделано в Китае». «Узнав об этом, принципиальные американские сенаторы предложили ее сжечь. Но так же принципиально, как они делают все остальное, не сожгли», — отметила дипломат.

Ранее 7 апреля США захотели обсудить бойкот предстоящей Олимпиады в Китае со своими зарубежными союзниками и партнерами. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает идею «совместного бойкота» Игр в Пекине.