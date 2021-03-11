В США оценили идею бойкота Олимпийских игр в Пекине

В Национальном олимпийском комитете (НОК) США оценили идею бойкота Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Как заявила его глава Сьюзан Лайонс, многие испытывают беспокойство из-за ситуации с соблюдением прав человека в Китае, однако комитет не поддерживает идею бойкота игр. Об этом сообщает ТАСС.

Лайонс заявила, что в НОК США «не хотели бы недооценивать то, что с точки зрения прав человека происходит в Китае», однако при этом она подчеркнула, что комитет не поддерживает бойкот спортсменами Олимпийских игр.

Ранее коалиция из 180 правозащитных организаций призвала бойкотировать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине из-за нарушений прав человека, включая репрессии против мусульман-уйгуров. Правозащитники отметили, что уже обращались в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием не проводить игры в Китае, однако их аргументы остались неуслышанными. В организациях подчеркнули, что теперь пришел черед правительств стран мира занять твердую позицию по этому вопросу.

В январе США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом. В администрации Штатов уверяют, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически уничтожают уйгуров.

В июле 2020-го стало известно, что государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о намерении властей Китая стерилизовать тысячи уйгурских женщин. По данным бюджета двух населенных пунктов, которые изучило издание Foreign Policy, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Эти меры — часть комплексного подхода китайских властей к уйгурскому меньшинству, которые вызывают осуждение в ряде западных стран.