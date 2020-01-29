Первое тестовое соревнование Олимпиады в Китае отменили из-за коронавируса

Этап Кубка мира по горнолыжному спорту, который должен был пройти в китайском уезде Яньцин, отменен из-за распространения коронавируса. Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В заявлении FIS говорится, что уровень риска именно в Яньцине низкий, однако в федерации поставили здоровье и безопасность спортсменов превыше всего. Этот этап должен был стать первым тестовым соревнованием Олимпийских игр 2022 года, которые пройдут в Пекине.

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Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован в китайском городе Ухань. По последним данным, в мире насчитывается почти шесть тысяч подтвержденных случаев заболевания коронавирусом 2019-nCoV, в том числе 132 летальных исхода. Большинство случаев инфицирования произошло в Китае. Заражения также зарегистрированы в Японии, Южной Корее, Таиланде, США, Германии, Австралии. Симптомами являются повышенная температура, утомляемость и кашель с мокротой.

Зимняя Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года. Город уже принимал летние Игры в 2008-м.

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