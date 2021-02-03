Олимпиаду в Пекине призвали бойкотировать из-за репрессий мусульман

Коалиция из 180 правозащитных организаций призвала бойкотировать зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2022 года в Пекине из-за нарушений прав человека, включая репрессии против мусульман-уйгуров. Активисты опубликовали соответствующее обращение на своих интернет-ресурсах.

Правозащитники отметили, что уже обращались в Международный олимпийский комитет (МОК) с требованием не проводить игры в Китае, однако их аргументы остались неуслышанными. В организациях подчеркнули, что теперь пришел черед правительств стран мира занять твердую позицию по этому вопросу.

«Поэтому мы призываем правительства бойкотировать Игры в Пекине 2022 года — нечто меньшее будет расценено как одобрение авторитарного правления Коммунистической партии Китая и вопиющего пренебрежения гражданскими правами и правами человека», — говорится в заявлении.

В январе США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом. В администрации Штатов уверяют, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически уничтожают уйгуров.

В июле 2020-го стало известно, что государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о намерении властей Китая стерилизовать тысячи уйгурских женщин. По данным бюджета двух населенных пунктов, которые изучило издание Foreign Policy, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Эти меры — часть комплексного подхода китайских властей к уйгурскому меньшинству, которые вызывают осуждение в ряде западных стран.