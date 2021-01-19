Мир
 
Последние новости
В Германии создали фонд для обхода санкций против «Северного потока-2»
В России новорожденный ребенок лишился всех родных из-за коронавируса
Самый большой водопад в Крыму замерз и попал на видео
Из России стали выводить в два раза больше денег
Иран ввел санкции против Трампа, Помпео и других чиновников США
Гол капитана «Арсенала» признан лучшим в туре АПЛ
Полиция вернула россиянину автомобиль с мертвой девушкой
Общежитие в российском городе превратилось в ледяную пещеру
Трамп отдаст Байдену «ядерный чемоданчик» новым способом
Новости партнеров
Прослушать новость

США признали геноцид уйгуров в Китае

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Lucy Nicholson / Reuters

США признали репрессии против мусульман-уйгуров в Китае геноцидом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление госсекретаря Штатов Майка Помпео.

Отмечается, что решение принято напоследок перед уходом администрации президента США Дональда Трампа: 20 января ее сменит избранный президент страны Джо Байден. Высокопоставленные источники Reuters рассказали, что Помпео ознакомился с «исчерпывающей документацией о политике и злоупотреблениях [Китая] в Синьцзян-Уйгурском автономном районе».

В администрации Штатов уверяют, что «геноцид» продолжается как минимум с 2017-го и китайские власти систематически «уничтожают» уйгуров. Reuters пишет, что этот шаг осложнит и без того напряженные отношения между Пекином и США.

В июле 2020-го стало известно, что государственные документы Синьцзян-Уйгурской автономии свидетельствуют о намерении властей Китая стерилизовать тысячи уйгурских женщин. По данным бюджета двух населенных пунктов, которые изучило издание Foreign Policy, государство выделило деньги на стерилизацию 14,8 тысячи женщин в городе и чуть более 8 тысяч в провинции, а также установку 5,9 тысячи контрацептивных маточных спиралей. Эти меры — часть комплексного подхода китайских властей к уйгурскому меньшинству, которые вызывают осуждение в ряде западных стран.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Китае насчитали почти 400 лагерей и тюрем для мусульман
США приготовились признать геноцид уйгуров в Китае
Китай ввел новые санкции против США