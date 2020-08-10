Китай ввел новые санкции против США

Китай вводит новые санкции против США: они коснутся ряда американских политиков. Об этом сообщает китайский МИД, передает Reuters.

По данным агентства, ограничительные меры затронут сенаторов-республиканцев Теда Круза и Марко Рубио, а также других политических деятелей.

Эти санкции станут ответом на действия США. 7 августа стало известно, что Вашингтон собирается наказать ограничениями 11 гонконгских и китайских представителей властей — тех, кого считают причастными к подавлению политических свобод в Гонконге. В их списке глава гонконгской администрации Кэрри Лэм.

В прошлом месяце Китай уже анонсировал санкции против тех же политиков. Тогда угрозы китайской стороны прозвучали в ответ на меры, принятые США в связи с притеснением национального меньшинства — мусульман-уйгуров из Синцзянь-Уйгурского автономного района.